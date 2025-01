Manchester City, rinnovo monstre per Erling Haaland: rimarrà fino al 2034

"Tutti nel club sono assolutamente felici che Erling abbia firmato il suo nuovo contratto. Il fatto che sia stato ingaggiato per così tanto tempo dimostra il nostro impegno nei suoi confronti come giocatore e il suo amore per questo club. Ha avuto un impatto incredibile già nel suo periodo qui e i suoi numeri e record straordinari parlano da soli, ma oltre al suo straordinario talento naturale e alle sue capacità, la dedizione, la professionalità, l'umiltà e il desiderio di continuare a migliorare di Erling riassumono ciò che tutti noi ci sforziamo di raggiungere al Manchester City - ha sottolineato il direttore sportivo Txiki Begiristain -. È uno dei migliori attaccanti del calcio mondiale, ma Erling è ancora molto giovane e continuerà a migliorare lavorando con Pep e il suo team di allenatori. Se lavorerà duramente, cosa che so che farà, creerà un'eredità incredibile in questo club di calcio. Ora può concentrarsi sul suo gioco e continuare a svolgere un ruolo importante nell'aiutarci a cercare di ottenere ancora più successo".