Liverpool, paradosso Salah: miglior stagione coi Reds e addio vicino

In campo sta vivendo una delle sue migliori stagioni in carriera, una vera e propria seconda giovinezza, eppure il futuro di Mohamed Salah ad Anfield appare sempre più incerto. In scadenza di contratto con il Liverpool a giugno, la trattativa per il rinnovo è ferma ormai da mesi e nonostante le insistenze via mezzo stampa dell'egiziano, le probabilità che il prossimo anno possa ancora giocare coi Reds si affievoliscono giorno dopo giorno. Nonostante la strepitosa stagione che sta vivendo, in cui è già arrivato a 18 gol e 13 assist in 18 partite.