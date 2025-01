Salah: "Quella in corso è la mia ultima stagione al Liverpool"

Mohamed Salah lascerà il Liverpool a fine stagione. L'egiziano lo ha ribadito nel corso di una intervista concessa a Sky Sports: "Voglio davvero vincere la Premier League con i Reds - ha detto l'ex Roma -. È il mio ultimo anno al club, quindi voglio fare qualcosa di speciale per la città". Il fantasista ha aggiunto: "Nessuno del club mi ha parlato, non ci sono novità". Il 32enne, dal 2017 con il Liverpool, si libererà quindi a giugno e potrà scegliere un nuovo club da parametro zero.