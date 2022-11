Kessie, da top player a "esubero" in sei mesi: offerte al Barça dalla Premier

SIRENE INGLESI

L'ivoriano non si è ambientato in blaugrana ed è finito nel mirino di Aston Villa e Fulham per gennaio

© Getty Images L'avventura di Franck Kessie al Barcellona potrebbe essere già ai titoli di coda dopo solo sei mesi. Secondo quanto riportano "Sport" e "Futbol Total", a gennaio l'ex centrocampista del Milan potrebbe lasciare il club blaugrana. Sulle sue tracce ci sarebbero soprattutto alcuni club di Premier League, con Aston Villa e Fulham in pole. I Villains avrebbero già messo sul piatto 14 milioni di euro per il cartellino del giocatore, mentre il Fulham si sarebbe spinto oltre, offrendo a 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Cifre che potrebbero far vacillare il Barça visto anche il mancato accesso agli ottavi di Champions League e la possibilità di fare subito cassa con l'ivoriano arrivato in estate a parametro zero e accolto come una star.

Vedi anche Calcio estero Barcellona, Kessie: "Squadra vincente, un sogno essere qui"

Al momento non c'è ancora nulla di ufficiale sulle trattative in corso, ma le voci su un possibile addio di Kessie al Barça cominciano a farsi sempre più insistenti in vista della sessione invernale di mercato. In blaugrana, del resto, l'ex centrocampista rossonero non si è ancora ambientato in questo avvio di stagione e nelle prossime settimane non si possono escludere colpi di scena clamorosi. Soprattutto se un'eventuale cessione dovesse accontentare tutte le parti chiamate in causa da un punto di vista economico, tecnico e motivazionale.

Statistiche alla mano, da agosto con la maglia del Barcellona Kessie ha collezionato 13 presenze (7 in Liga e 6 in Champions): 485' non certo da protagonista e un solo gol a referto. Un bottino piuttosto deludente per un giocatore che solo sei mesi faceva gola a mezza Europa, era trattato come un top player e ora invece sembra aver perso un po' la direzione, riducendo il suo valore sul mercato e finendo nel mirino di un paio di club di mezza classifica di Premier League. Una parabola rapida e inaspettata, che deve fare inoltre i conti con la situazione complicata del Barcellona, fuori ai gironi dalla Champions e tentata dalla possibilità di mettere subito a bilancio un'importante plusvalenza. Al Barça tira aria d'addio per Kessie.