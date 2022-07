Barcellona, ufficiale Kessie: contratto fino al 2026 e clausola da 500 milioni

EX MILAN

I blaugrana hanno annunciato il centrocampista ivoriano, che aveva lasciato il Milan a parametro zero

Superata la fatidica data del 30 giugno e la scadenza del contratto con il Milan, per Franck Kessie al Barcellona mancava solo l'annuncio ufficiale che è arrivato oggi. Il centrocampista ivoriano arriva a parametro zero, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 (da 6,5 milioni netti a stagione) e avrà una clausola di rescissione da 500 milioni di euro. La presentazione in conferenza stampa è prevista martedì mattina. © twitter

L'annuncio ufficiale chiude quindi il capitolo delle voci provenienti dalla Spagna su possibili problemi per il tesseramento di Kessie: la difficile situazione economica dei catalani ha ritardato sicuramente l'affare, che però non è mai stato in discussione. Il presidente Laporta aveva preannunciato la presentazione del classe 1996 per mercoledì, oggi la conferma definitiva, possibile anche grazie alla vendita di parte dei futuri diritti tv che hanno garantito introiti per 200 milioni di euro.

IL TWEET DEL BARCELLONA