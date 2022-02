Il presidente Levy vuole parlare con Conte per convincerlo a restare

CRISI TOTTENHAM

Le parole dell'allenatore italiano dopo la sconfitta con il Burnley hanno preoccupato il massimo dirigente degli Spurs

Secondo il Sun Daniel Levy, presidente del Tottenham, vuole al più presto rassicurare Antonio Conte: è lui l'allenatore giusto per la sua squadra. Le parole autoaccusatorie del tecnico leccese dopo la sconfitta con il Burnley, lo hanno così preoccupato da mettere in programma un faccia a faccia nelle prossime ore. In casa Spurs non c'è nessun dubbio che sia lui il punto fermo da cui far ripartire il club londinese. C'è però la paura che Conte abbia la convinzione di non avere una squadra all'altezza delle sue ambizioni e sia intenzionato ad andarsene. Getty Images

Il Tottenham è reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Premier League, un bilancio disastroso anche se, per ironia della sorte, l'unica vittoria è arrivata in casa della squadra che sta dominando il campionato inglese: il Manchester City. L'impressione è che Conte si ritrovi, per la prima volta in carriera, a gestire un gruppo incapace di lottare ai più alti livelli. La dirigenza londinese, però, non vuole assolutamente lasciarlo andare via e lo ribadirà con forza nel colloquio previsto nelle prossime ore.

Vedi anche Calcio estero Tottenham, la frustrazione di Conte: "Forse non sono abbastanza bravo, il club valuti il mio futuro"