Guardiola allontana la Juve: "Con il City riparto da zero"

03/06/2019

Pep Guardiola che allontana la Juve è tutto tranne che una novità. Al netto dei sogni di pre-estate e delle innumerevoli - e inconfermate - indiscrezioni che circolano sui social e in ambienti di finanza in merito al suo approdo sulla panchina che fu di Max Allegri, lo spagnolo ha passato l'ultimo mese a infilare un no dietro l'altro. Con tanto di stizza allegata. Il ritornello è stato sempre lo stesso: "La Juve? No!" oppure "Ho un contratto con il City e me ne vado solo se mi cacciano". Il che dovrebbe bastare, ma non è bastato, a chiudere un discorso che forse non è mai nemmeno stato aperto. O almeno, questo ha sempre fatto sapere la Juve. Fatto sta che non devono stupire le parole di domenica sera del tecnico più desiderato del pianeta: "Il prossimo anno - ha detto - con il City ripartiremo da zero". Bisogna spiegare altro? Diremmo di no.