Eriksen: "Dopo il malore non avrei mai pensato di trovarmi qui. In Italia inizio difficile"

MANCHESTER UNITED

Il trequartista danese descrive le sue emozioni dopo il passaggio ai Red Devils

Solo 13 mesi fa Christian Eriksen varcava, per qualche secondo, la soglia dell'abisso. Ad Euro 2020, con la maglia della Danimarca, l'ex nerazzurro soffrì un problema cardiaco che lo mise a rischio di vita. Poi una luce, la rapida guarigione, l'addio all'Inter e la ripartenza in casa del Brentofrd. Oggi, Christian Eriksen guarda al futuro con entusiasmo e senso di responsabilità. Con il Manchester United ha firmato un contratto triennale, e nella prima intervista con i Red Devils ha dichiarato: "È strano, non avrei mai pensato che sarebbe successo davvero, essere un giocatore del Manchester United è molto speciale".

Vedi anche Calcio estero Christian Eriksen ha firmato con il Manchester United 13 mesi dopo il problema al cuore Dopo l'arresto cardiaco con la maglia della sua nazionale, un approdo all'Old Trafford non era nei suoi piani: "Penso che dopo l'incidente agli Europei, la pianificazione non fosse affatto quella di tornare in Inghilterra. Pensavo che il momento per andare allo United fosse prima! Ovviamente poi sono stato agli Spurs e poi sono andato in Italia, ma ora sedermi qui è sicuramente una cosa che non mi aspettavo, ma sono anche molto felice di essere qui". La presenza di Erik Ten Hag - che assieme a Eriksen condivide un trascorso all'Ajax - ha "incoraggiato molto la decisione di venire a Manchester", che è affiorata con spontaneità dopo il suo addio all'Inter: "Volevo provare qualcosa di nuovo e sono andato in Italia. All'inizio è stato difficile, ma si è rivelato essere un posto molto, molto bello. E poi ovviamente avevo intenzione di adempiere al mio contratto essendo in Italia. Ma poi, come ho detto, mi sono preso del tempo per riflettere e fortunatamente, Thomas [Frank] mi ha chiamato al Brentford".

A Manchester, Eriksen arriva con la speranza di tornare a vincere: "Sono abbastanza sicuro che le ambizioni siano, ovviamente, quella di essere di nuovo in testa alla classifica. È il sogno del club, quindi penso che l'unico obiettivo sia andare il più in alto possibile e vedere fin dove possiamo arrivare. Ma penso che l'obiettivo sia sicuramente quello di vincere qualcosa". Il danese avrà a disposizione ben tre anni di contratto per provarci, con la possibilità di terminare la sua carriera proprio all'Old Trafford. Opzione percorribile? "Non lo so! Penso di aver letto da qualche parte che devi avere 35 anni prima di poter appendere le scarpette al chiodo; avrò 33 anni alla scadenza del contratto, quindi mi resterebbe ancora qualche anno. Come ho detto, non si sa mai cosa riserva il calcio. L'ho sperimentato molto da vicino. Qualcosa può succedere, quindi devi davvero affrontare un giorno alla volta".