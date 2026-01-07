Manchester United, Solskjaer e Carrick ipotesi per la panchina

Una panchina per due. Il Manchester United ha in programma di tenere ulteriori colloqui con Ole Gunnar Solskjaer e Michael Carrick prima di decidere chi nominare come allenatore ad interim, dopo l'esonero di Ruben Amorim. Per il momento la panchina è stata affidata ad un altro ex Red Devils, Darren Fletcher. Secondo l'emittente Sky Sports News potrebbe esserci un ruolo per entrambi nel nuovo assetto del club. Il direttore sportivo Jason Wilcox ha avuto martedì i primi colloqui informali con gli ex giocatori, entrambi, a quanto pare, desiderosi di tornare a far parte della prima squadra. Lo United ha altri candidati da prendere in considerazione per il ruolo fino alla fine della stagione, tra cui Ruud Van Nistelrooy, che ha colmato il vuoto lasciato da Erik Ten Haag nell'ottobre 2024, prima che Amorim assumesse la guida il mese successivo. Tra gli altri nomi in vista della prossima stagione Oliver Glasner, Marco Silva e Andoni Iraola vedranno tutti i loro attuali contratti scadere alla fine della stagione, mentre Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann e Mauricio Pochettino potrebbero essere disponibili una volta terminati i loro impegni internazionali in occasione della Coppa del Mondo.