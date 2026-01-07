Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Manchester United, Solskjaer e Carrick ipotesi per la panchina

07 Gen 2026 - 16:15

Una panchina per due. Il Manchester United ha in programma di tenere ulteriori colloqui con Ole Gunnar Solskjaer e Michael Carrick prima di decidere chi nominare come allenatore ad interim, dopo l'esonero di Ruben Amorim. Per il momento la panchina è stata affidata ad un altro ex Red Devils, Darren Fletcher. Secondo l'emittente Sky Sports News potrebbe esserci un ruolo per entrambi nel nuovo assetto del club. Il direttore sportivo Jason Wilcox ha avuto martedì i primi colloqui informali con gli ex giocatori, entrambi, a quanto pare, desiderosi di tornare a far parte della prima squadra. Lo United ha altri candidati da prendere in considerazione per il ruolo fino alla fine della stagione, tra cui Ruud Van Nistelrooy, che ha colmato il vuoto lasciato da Erik Ten Haag nell'ottobre 2024, prima che Amorim assumesse la guida il mese successivo. Tra gli altri nomi in vista della prossima stagione Oliver Glasner, Marco Silva e Andoni Iraola vedranno tutti i loro attuali contratti scadere alla fine della stagione, mentre Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann e Mauricio Pochettino potrebbero essere disponibili una volta terminati i loro impegni internazionali in occasione della Coppa del Mondo. 

Ultimi video

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

00:31
Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

00:57
Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

01:35
Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

00:58
Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

01:05
Il calciomercato live

Calciomercato live: tutte le trattative

00:21
Il mercato del Napoli

Napoli: ipotesi Benfica per Lucca

00:54
Il mercato dell'Inter

Inter, sfuma il ritorno di Cancelo

01:14
Il mercato della Juventus

Juve, si tratta per Chiesa

01:41
CLIP MICELI MERCATO INTER CANCELO 05/01 SRV

Miceli fa chiarezza: "Cancelo-Inter dipende da una cosa sola"

00:55
CLIP ACCOMANDO SU CANCELO 4/1 SRV

Accomando annuncia: "Inter-Cancelo, ecco la svolta"

01:35
CLIP ACCOMANDO SU THEO 4/1 SRV

Clamoroso: Theo alla Juventus? Il punto di Accomando

01:11
CLIP ACCOMANDO SU FRATTESI-ASLLANI 4/1 SRV

Accomando: "Frattesi al Galatasaray, vi spiego tutto". E su Asllani...

00:21
MCH ARRIVO SOLOMON FIORENTINA MCH

Fiorentina, ecco Solomon per la risalita

01:43
Cercasi riscatto

Cercasi riscatto

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

I più visti di Mercato

Il mercato della Juventus

Juve, si tratta per Chiesa

Il Manchester Utd ha esonerato Amorim. Al suo posto Darren Fletcher

Inter, addio Cancelo: va al Barcellona. Acerbi e De Vrji resteranno in nerazzurro

Sfumato Cancelo, resta solo l'eventuale uscita di Frattesi: così l'Inter ripete l'azzardo di un anno fa

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

L'indiscrezione di Pellegatti: "Contatto Juve-Theo Hernandez, pronto il ritorno in Italia"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:05
Bologna, Di Vaio: "Fazzini interessante ma non è un nostro obiettivo"
17:44
Balotelli riparte da Dubai: ha firmato con l'Al-Ittifaq
17:10
Bologna, Lucumì rifiuta il rinnovo: su di lui c'è il Manchester City
16:15
Manchester United, Solskjaer e Carrick ipotesi per la panchina
15:45
West Ham, crisi senza fine: ora Espirito Santo rischia l'esonero