Bologna, Lucumì rifiuta il rinnovo: su di lui c'è il Manchester City

Il Bologna rischia di dover dire addio a Jhon Lucumì nel corso di questa sessione di mercato. Il difensore rossoblù è in scadenza a giugno 2027 ma al momento non è intenzionato a rinnovare il suo contratto. Su di lui ci sarebbe il forte interesse del Manchester City, alle prese con una vera e propria emergenza in difesa e quindi alla ricerca di rinforzi. Il Bologna vorrebbe provare a trattenere il colombiano fino all'estate ma l'entourage del calciatore attende le mosse degli inglesi. Il City segue anche Guéhi del Crystal Palace, su cui però ci sono già Liverpool e Bayern Monaco. Lo riporta Il Resto del Carlino.