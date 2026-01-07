Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Bologna, Lucumì rifiuta il rinnovo: su di lui c'è il Manchester City

07 Gen 2026 - 17:10
© Getty Images

© Getty Images

Il Bologna rischia di dover dire addio a Jhon Lucumì nel corso di questa sessione di mercato. Il difensore rossoblù è in scadenza a giugno 2027 ma al momento non è intenzionato a rinnovare il suo contratto. Su di lui ci sarebbe il forte interesse del Manchester City, alle prese con una vera e propria emergenza in difesa e quindi alla ricerca di rinforzi. Il Bologna vorrebbe provare a trattenere il colombiano fino all'estate ma l'entourage del calciatore attende le mosse degli inglesi. Il City segue anche Guéhi del Crystal Palace, su cui però ci sono già Liverpool e Bayern Monaco. Lo riporta Il Resto del Carlino

Ultimi video

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

00:31
Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

00:57
Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

01:35
Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

00:58
Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

01:05
Il calciomercato live

Calciomercato live: tutte le trattative

00:21
Il mercato del Napoli

Napoli: ipotesi Benfica per Lucca

00:54
Il mercato dell'Inter

Inter, sfuma il ritorno di Cancelo

01:14
Il mercato della Juventus

Juve, si tratta per Chiesa

01:41
CLIP MICELI MERCATO INTER CANCELO 05/01 SRV

Miceli fa chiarezza: "Cancelo-Inter dipende da una cosa sola"

00:55
CLIP ACCOMANDO SU CANCELO 4/1 SRV

Accomando annuncia: "Inter-Cancelo, ecco la svolta"

01:35
CLIP ACCOMANDO SU THEO 4/1 SRV

Clamoroso: Theo alla Juventus? Il punto di Accomando

01:11
CLIP ACCOMANDO SU FRATTESI-ASLLANI 4/1 SRV

Accomando: "Frattesi al Galatasaray, vi spiego tutto". E su Asllani...

00:21
MCH ARRIVO SOLOMON FIORENTINA MCH

Fiorentina, ecco Solomon per la risalita

01:43
Cercasi riscatto

Cercasi riscatto

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

I più visti di Mercato

Il mercato della Juventus

Juve, si tratta per Chiesa

Il Manchester Utd ha esonerato Amorim. Al suo posto Darren Fletcher

Inter, addio Cancelo: va al Barcellona. Acerbi e De Vrji resteranno in nerazzurro

Sfumato Cancelo, resta solo l'eventuale uscita di Frattesi: così l'Inter ripete l'azzardo di un anno fa

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

L'indiscrezione di Pellegatti: "Contatto Juve-Theo Hernandez, pronto il ritorno in Italia"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:05
Bologna, Di Vaio: "Fazzini interessante ma non è un nostro obiettivo"
17:44
Balotelli riparte da Dubai: ha firmato con l'Al-Ittifaq
17:10
Bologna, Lucumì rifiuta il rinnovo: su di lui c'è il Manchester City
16:15
Manchester United, Solskjaer e Carrick ipotesi per la panchina
15:45
West Ham, crisi senza fine: ora Espirito Santo rischia l'esonero