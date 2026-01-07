Balotelli riparte da Dubai: ha firmato con l'Al-Ittifaq

© Getty Images
Dopo la deludente avventura al Genoa della scorsa stagione, Mario Balotelli riparte dagli Emirati Arabi: l'attaccante ha firmato un contratto di due anni e mezzo con l'Al-Ittifaq. Balotelli dovrebbe essere presentato a Dubai il 10 gennaio. Il club è di proprietà di Pietro Laterza, patron del Chievo.
L'ex centravanti di Inter e Milan sperava in una chiamata di qualche squadra di Serie A per riscattarsi dalla parentesi col Grifone. Appena 6 le presenze con il Genoa e zero le reti segnate. A far discutere anche il difficile rapporto con Patrick Vieira, con cui le cose non andavano bene già dai tempi del Nizza.
Balotelli compirà 36 anni ad agosto e dopo 210 gol con i club e 14 con la maglia azzurra è pronto a rimettersi in gioco ancora una volta.