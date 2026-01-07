Roma, Gasperini incontra Ryan Friedkin per il mercato a Trigoria

Un vertice di mercato all'indomani della gara con il Lecce, vinta dalla Roma, e nella quale Gian Piero Gasperini non ha voluto parlare nel post partita per non dover rispondere alle domande di mercato. L'incontro tra il tecnico, il senior advisor, Claudio Ranieri, e il vicepresidente della Roma, Ryan Friedkin, è andato in scena oggi e da Trigoria lo definiscono un "normale confronto, come ce ne sono tanti durante il mercato". Non erano presenti Dan Friedkin e Frederic Massara, quest'ultimo partito in mattinata per Milano per provare a chiudere su Giacomo Raspadori. Da Trigoria ribadiscono il clima disteso dell'incontro e la condivisione dei progetti tra proprietà e allenatore, non aggiungendo nulla a proposito delle divergenze tra tecnico e direttore sportivo, che sarebbero nate già durante la sessione estiva di mercato.