Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Roma, Gasperini incontra Ryan Friedkin per il mercato a Trigoria

07 Gen 2026 - 19:16

Un vertice di mercato all'indomani della gara con il Lecce, vinta dalla Roma, e nella quale Gian Piero Gasperini non ha voluto parlare nel post partita per non dover rispondere alle domande di mercato. L'incontro tra il tecnico, il senior advisor, Claudio Ranieri, e il vicepresidente della Roma, Ryan Friedkin, è andato in scena oggi e da Trigoria lo definiscono un "normale confronto, come ce ne sono tanti durante il mercato". Non erano presenti Dan Friedkin e Frederic Massara, quest'ultimo partito in mattinata per Milano per provare a chiudere su Giacomo Raspadori. Da Trigoria ribadiscono il clima disteso dell'incontro e la condivisione dei progetti tra proprietà e allenatore, non aggiungendo nulla a proposito delle divergenze tra tecnico e direttore sportivo, che sarebbero nate già durante la sessione estiva di mercato.

Ultimi video

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

00:31
Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

Milan, l'annuncio più atteso: "Maignan rinnova, attesa l'ufficialità"

00:57
Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

Lucca ai saluti, Accomando: "Una squadra su tutte"

01:35
Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

00:58
Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

Gasperini, ipotesi dimissioni? Accomando fa chiarezza

01:05
Il calciomercato live

Calciomercato live: tutte le trattative

00:21
Il mercato del Napoli

Napoli: ipotesi Benfica per Lucca

00:54
Il mercato dell'Inter

Inter, sfuma il ritorno di Cancelo

01:14
Il mercato della Juventus

Juve, si tratta per Chiesa

01:41
CLIP MICELI MERCATO INTER CANCELO 05/01 SRV

Miceli fa chiarezza: "Cancelo-Inter dipende da una cosa sola"

00:55
CLIP ACCOMANDO SU CANCELO 4/1 SRV

Accomando annuncia: "Inter-Cancelo, ecco la svolta"

01:35
CLIP ACCOMANDO SU THEO 4/1 SRV

Clamoroso: Theo alla Juventus? Il punto di Accomando

01:11
CLIP ACCOMANDO SU FRATTESI-ASLLANI 4/1 SRV

Accomando: "Frattesi al Galatasaray, vi spiego tutto". E su Asllani...

00:21
MCH ARRIVO SOLOMON FIORENTINA MCH

Fiorentina, ecco Solomon per la risalita

01:43
Cercasi riscatto

Cercasi riscatto

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

I più visti di Mercato

Il mercato della Juventus

Juve, si tratta per Chiesa

Il Manchester Utd ha esonerato Amorim. Al suo posto Darren Fletcher

Inter, addio Cancelo: va al Barcellona. Acerbi e De Vrji resteranno in nerazzurro

Sfumato Cancelo, resta solo l'eventuale uscita di Frattesi: così l'Inter ripete l'azzardo di un anno fa

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

Chiesa torna alla Juve? L'annuncio di Accomando

L'indiscrezione di Pellegatti: "Contatto Juve-Theo Hernandez, pronto il ritorno in Italia"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:27
"Petar è qui!": Ratkov è sbarcato a Roma. Lotito: "Lo seguivamo da tempo"
20:24
Bologna, Di Vaio: "Fabbian importante, non è in uscita"
19:32
Lazio in trattativa per Taylor, l'olandese può sostituire Guendouzi
19:16
Roma, Gasperini incontra Ryan Friedkin per il mercato a Trigoria
18:05
Bologna, Di Vaio: "Fazzini interessante ma non è un nostro obiettivo"