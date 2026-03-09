Crespo esonerato dal San Paolo: l'ex bomber paga allenamenti "brevi" e troppi giorni di riposo
© IPA
Hernan Crespo non è più l'allenatore del San Paolo. L'argentino conclude la sua seconda esperienza con il Tricolor Paulista dopo l'eliminazione nella semifinale del campionato statale contro il Palmeiras. "Il São Paulo comunica l'esonero di Hernán Crespo. Il São Paulo Futebol Clube ha deciso lunedì (09) di separarsi dall'allenatore Hernán Crespo. Lasciano il club anche gli assistenti Juan Branda e Victor López, i preparatori atletici Federico Martinetti e Leandro Paz e il preparatore dei portieri Gustavo Nepote", si legge nel comunicato ufficiale del club.
Campione dello Stato di San Paolo nel 2021, Crespo ha iniziato la sua seconda esperienza al MorumBIS nel luglio 2025. Da allora, ha guidato la squadra in 46 partite, accumulando 21 vittorie, sette pareggi e 18 sconfitte. Sommando i due periodi, sono state 99 le partite sotto la guida dell'allenatore argentino, con 45 vittorie, 26 pareggi e 28 sconfitte.
Secondo alcuni rumors dal Brasile, Crespo pagherebbe, più che i risultati (il San Paolo in campionato è secondo alle spalle del Palmeiras) alcune scelte non condivise dalla società. Uno dei motivi principali dietro all'esonero sarebbe il programma di allenamento degli ultimi giorni: i vertici del club non hanno apprezzato i tre giorni di riposo concessi dall'argentino dopo l'eliminazione dal campionato Paulista. In più, anche la durata degli allenamenti sarebbe finita nel mirino dei dirigenti: quello di giovedì scorso, l'ultimo diretto da Crespo, sarebbe durato meno di un'ora. Sintomo, secondo la società, di scarso feeling con la squadra.