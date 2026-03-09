Crespo esonerato dal San Paolo: l'ex bomber paga allenamenti "brevi" e troppi giorni di riposo

Hernan Crespo non è più l'allenatore del San Paolo. L'argentino conclude la sua seconda esperienza con il Tricolor Paulista dopo l'eliminazione nella semifinale del campionato statale contro il Palmeiras. "Il São Paulo comunica l'esonero di Hernán Crespo. Il São Paulo Futebol Clube ha deciso lunedì (09) di separarsi dall'allenatore Hernán Crespo. Lasciano il club anche gli assistenti Juan Branda e Victor López, i preparatori atletici Federico Martinetti e Leandro Paz e il preparatore dei portieri Gustavo Nepote", si legge nel comunicato ufficiale del club.