Crespo esonerato dal San Paolo: l'ex bomber paga allenamenti "brevi" e troppi giorni di riposo

09 Mar 2026 - 19:06
© IPA

© IPA

Hernan Crespo non è più l'allenatore del San Paolo. L'argentino conclude la sua seconda esperienza con il Tricolor Paulista dopo l'eliminazione nella semifinale del campionato statale contro il Palmeiras. "Il São Paulo comunica l'esonero di Hernán Crespo. Il São Paulo Futebol Clube ha deciso lunedì (09) di separarsi dall'allenatore Hernán Crespo. Lasciano il club anche gli assistenti Juan Branda e Victor López, i preparatori atletici Federico Martinetti e Leandro Paz e il preparatore dei portieri Gustavo Nepote", si legge nel comunicato ufficiale del club.

Campione dello Stato di San Paolo nel 2021, Crespo ha iniziato la sua seconda esperienza al MorumBIS nel luglio 2025. Da allora, ha guidato la squadra in 46 partite, accumulando 21 vittorie, sette pareggi e 18 sconfitte. Sommando i due periodi, sono state 99 le partite sotto la guida dell'allenatore argentino, con 45 vittorie, 26 pareggi e 28 sconfitte. 

Secondo alcuni rumors dal Brasile, Crespo pagherebbe, più che i risultati (il San Paolo in campionato è secondo alle spalle del Palmeiras) alcune scelte non condivise dalla società. Uno dei motivi principali dietro all'esonero sarebbe il programma di allenamento degli ultimi giorni: i vertici del club non hanno apprezzato i tre giorni di riposo concessi dall'argentino dopo l'eliminazione dal campionato Paulista. In più, anche la durata degli allenamenti sarebbe finita nel mirino dei dirigenti: quello di giovedì scorso, l'ultimo diretto da Crespo, sarebbe durato meno di un'ora. Sintomo, secondo la società, di scarso feeling con la squadra.

hernan crespo
san paolo
allenatore
esonero

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Mercato

La Juve guarda al futuro e pensa al ritorno di Kayode: la richiesta del Brentford

Goretzka "chiama" Inter e Milan, anche altre due italiane alla finestra per l'estate

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Neymar - 222 mln dal Barça al Psg

Chi sono i 15 calciatori più pagati di sempre? Witrz la new entry, in top10 anche un ex Juve

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

Raheem Sterling

Anche Sterling è senza squadra: quanti affari tra gli svincolati

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:22
Anche la Liga smentisce Xavi: "Ritorno di Messi al Barça? Mai autorizzato"
19:06
Crespo esonerato dal San Paolo: l'ex bomber paga allenamenti "brevi" e troppi giorni di riposo
16:45
Sampdoria, altro esonero: via la coppia Gregucci-Foti, arriva Lombardo ad interim
16:27
Inter-Calhanoglu, la situazione sul rinnovo e la decisione per il futuro
21:58
Oscar Garcia nominato allenatore dell'Ajax