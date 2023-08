Bayern, senza Sommer è caccia al portiere: nel mirino anche Maignan

MERCATO

Il rientro di Neuer è lontano e secondo la Bild i bavaresi, oltre a Diogo Costa e Kepa, starebbero pensando anche al portiere del Milan

Mai come durante questa sessione di calciomercato la situazione portieri in casa Bayern Monaco ha interessato da vicino le squadre italiane. Prima la lunga trattativa che ha portato Yann Sommer all'Inter e ora, proprio a causa del trasferimento in nerazzurro del portiere svizzero che lo scorso dicembre era stato preso per tappare il buco lasciato da Manuel Neuer, i bavaresi vanno a caccia di un numero uno affidabile e secondo la Bild avrebbero messo nel mirino anche Mike Maignan. Neuer infatti non ha ancora recuperato dall'incidente avuto cadendo con gli sci a dicembre e non è affatto vicino al rientro (si parla del 2024), quindi al momento l'unico portiere disponibile è Sven Ulreich, 35 anni e appena 9 presenze nelle ultime due stagioni.

È evidente che al Bayern serva un portiere che possa prendere il posto di Neuer, magari non solo a tempo ma anche in futuro, e stando a quanto riporta Sport Bild il francese del Milan sarebbe al momento tra i due principali candidati per la porta del club tedesco in compagnia di Diogo Costa, 23 anni di proprietà del Porto (Sport1 invece aggiunge anche il nome di Kepa Arrizabalaga, che dopo l’arrivo di Robert Sanchez dal Brighton è finito fuori dai piani del Chelsea).

Per ora nessuna offerta al Milan e niente di concreto, però la notizia allarma i tifosi rossoneri, che di certo non vogliono veder partire Maignan. La stessa idea della società, che considera il francese incedibile e che già qualche settimana fa aveva rifiutato un'offerta da 60 milioni del Chelsea, ma se i tedeschi mettessero sul piatto un'offerta irrinunciabile, come ripetono sempre tutti, sarebbe difficile resistere...

Vedi anche Milan De Ketelaere-Atalanta, brusca frenata: scoglio commissioni e ingaggio