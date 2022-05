Bayern, scelto Mané per il dopo Lewandowski: l'assalto dopo la Champions

L'OBIETTIVO

Il senegalese, il cui contratto scade nel 2023, svelerà il suo futuro dopo il match col Liverpool. In Baviera c'è ottimismo

"Alla domanda sul mio futuro risponderò dopo la Champions. Se resto o no, rispondo dopo la Champions League". Sadio Mané è concentrato sulla finale con il Real Madrid, ma presto dovrà decidere dove giocare nella prossima stagione. Il suo contratto col Liverpool scade nel 2023 e finora non si è arrivati a nessun accordo sul prolungamento. In questa fase di stallo si è inserito il Bayern Monaco, che ha scelto il campione senegalese come sostituto di Robert Lewandowski, promesso sposo al Barcellona.

Settimana prossima sarà probabilmente decisiva per il futuro di Mané al Liverpool. Prima c'è una Champions League da vincere e con essa molto probabilmente anche il Pallone d'Oro, grazie ai possibili tre trionfi con i Reds e alla Coppa d'Africa con il suo Senegal.

Secondo la Bild, dalla Baviera filtra un moderato ottimismo. I primi colloqui sono stati imbastiti un mesetto fa, ma la trattativa vera e propria decollerà solo settimana prossima a stagione conclusa. Il Bayern vuole fortemente il fenomeno senegalese, anche se non è disposto a fare follie e a non spingersi oltre i 30 milioni di euro per il suo cartellino.

Vedi anche Champions League Champions League, Liverpool-Villarreal 2-0 in semifinale: Henderson e Mané nella festa Reds