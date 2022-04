Champions League, Liverpool-Villarreal 2-0 in semifinale: Henderson e Mané nella festa Reds

LIVERPOOL-VILLARREAL 2-0

Dominio della squadra di Klopp all'Anfield, il capitano e la punta bucano il fortino spagnolo

Il Liverpool ha battuto 2-0 il Villarreal nell'andata della semifinale di Champions League in un match senza storia. All'Anfield, i Reds di Jurgen Klopp hanno dominato la partita dal primo all'ultimo minuto, scontrandosi sul muro della squadra di Unai Emery per tutto il primo tempo, con incrocio dei pali colpito da Thiago al 42', e straripando nella ripresa. Vantaggio arrivato al 53' con il cross di Henderson deviato imparabilmente nella porta di Rulli, raddoppiato nel giro di due minuti da Mané. Liverpool-Villarreal: le foto del match di Anfield



























































LA PARTITA

Non c'è stata storia nella bolgia di Anfield, ma la notizia in questa Champions League è che questa volta il Villarreal non è riuscito nell'effetto sorpresa. Troppo più forte, più veloce, più tutto il Liverpool per firmare un'altra impresa e il 2-0 finale a suo modo può quasi considerarsi tale per il Sottomarino Giallo di Emery, nella "sua" Beatlesiana città. Il passivo è netto, difficilmente ammetterà repliche nel ritorno in Spagna, ma poteva essere decisamente più severo in favore della squadra di Klopp che ha fatto passare una serata di rumorosa vacanza al proprio portiere Alisson. Zero i tiri in porta del Villarreal: quasi un insulto per una semifinale di questa competizione.

La tattica impostata da Emery del resto era chiara e prevedibile fin dalla vigilia: squadra chiusa e ripartenze. Armi che hanno fatto saltare il banco con Juventus e Bayern Monaco ma che invece all'Anfield hanno trovato la ferocia agonistica del Liverpool. Pressione costante sul portatore di palla, cambi di gioco millimetrici, inserimenti con e senza palla hanno messo subito all'angolo il Villarreal, collezionando occasioni da gol ed esaltando i riflessi di Rulli in più di una occasione. Prima dell'intervallo Thiago ha colpito un incrocio dei pali clamoroso con un siluro dal limite per quello che poteva sembrare un brutto segnale, e invece no.

No perché il Liverpool nella ripresa è tornato in campo ancora più determinato di prima, avanzando ulteriormente il baricentro e alzando il ritmo a livello insostenibile. Per sbloccare il fortino del Villarreal però c'è voluto il classico colpo di fortuna meritato, di quelli che si dice aiutino gli audaci, e lo ha portato capitan Henderson con un'azione in velocità e un cross deviato da Estupinan in maniera imparabile per Rulli. Forzata la serratura, l'invasione è stata immediata; appena due minuti dopo il vantaggio e con uno stadio ancora tutto in piedi a cantare ed esultare, l'imbucata di Salah per Mané ha portato al raddoppio di punta dell'attaccante senegalese.

Solo a quel punto il Liverpool ha rallentato passando alla gestione più economica del proprio motore, restando comunque in dominio ma senza assediare l'area del Villarreal a velocità assurde. Il 2-0 del resto sembra un risultato piuttosto sicuro con cui affrontare il ritorno a Vila-Real, anche se in questa Champions le sorprese non sono mancate di certo, soprattutto in Spagna.

--

LE PAGELLE

Mané 7,5 - La sua firma mette un piede e mezzo del Liverpool in finale di Champions. Un raddoppio meritato dopo gli svariati tentativi del primo tempo, sempre sul filo del fuorigioco e in velocità.

Salah 7 - Non segna, ma ci prova e soprattutto fa segnare. L'assist per Mané lo mette di diritto nel tabellino, ma contro il muro del Villarreal è quello più ispirato nel trovare soluzioni diverse.

Henderson 7 - Il calcio è strano, ma il fatto che una partita così bloccata sia stata aperta dal capitano del Liverpool forse è un segnale. Anche perché arriva con un cross deviato dopo una decina abbondante di tiri in porta dei Reds. Henderson in mezzo al campo ha dominato.

Albiol 6 - L'ultimo baluardo, sempre pronto a lanciarsi in chiusura in tutti i modi e con ogni mezzo. Per tutto il primo tempo raggiunge l'obiettivo, poi però si fa sorprendere insieme a Torres in occasione del raddoppio.

--

IL TABELLINO

LIVERPOOL-VILLARREAL 2-0

Liverpool (4-3-3): Alisson sv; Alexander-Arnold 7 (36' st Gomez sv), Konaté 6,5, Van Dijk 7, Robertson 7; Henderson 7 (26' st Keita 6), Fabinho 6,5, Thiago 7; Salah 7, Mané 7,5 (26' st Jota 6), Luis Diaz 6,5 (36' st Origi sv). A disp.: Adrian, Kelleher, Milner, Oxlade-Chamberlain, Minamino, Matip, Williams, Elliott. All.: Klopp 7,5.

Villarreal (4-4-2): Rulli 5,5; Foyth 6, Albiol 6, Torres 5,5, Estupinan 5 (26' st Trigueros 5,5); Chukwueze 5 (26' st Dia 5), Parejo 5,5 (26' st Aurier 5,5), Capoue 5,5, Coquelin 5 (12' st Pedraza 5,5); Lo Celso 5, Danjuma 5 (42' st Alcacer sv). A disp.: Asenjo, Jorgensen, Gaspar, Iborra, Pena, Mandi, Moi Gomez. All.: Unai Emery 5.

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Marcatori: 8' st Henderson, 10' st Mané

Ammoniti: Van Dijk (L); Estupinan (V)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

Il Liverpool ha vinto l'andata nella fase a eliminazione diretta di Champions League per la 15ª volta; ha passato il turno in tutte le ultime 13 occasioni, dopo l'eliminazione contro il Bayer Leverkusen nel 2001-02 (successo 1-0 all'andata, sconfitta 4-2 al ritorno).

Il Liverpool ha vinto nove partite in questa Champions League, più che in qualsiasi altra edizione nella sua storia nella competizione (qualificazioni escluse).

Il Villarreal non ha vinto alcuna delle ultime nove trasferte in Inghilterra tra tutte le competizioni (3N, 6P), dal successo contro l'Everton a Goodison Park nell'agosto 2005.

Sono passati solamente 133 secondi tra il primo e il secondo gol del Liverpool contro il Villarreal questa sera.

L'autogol di Pervis Estupiñán è stato il primo in una semifinale di Champions League dal 2017-18, quando ne registrò uno James Milner del Liverpool, in favore della Roma.

Il 50% degli autogol di cui ha beneficiato il Liverpool nella sua storia in Champions League (2/4) è arrivato in questa stagione (oggi e contro il Milan lo scorso settembre).

Sadio Mané ha segnato il suo 14º gol nella fase diretta della Champions League, eguagliando il record di Didier Drobga per un giocatore africano in queste fasi della competizione.

Mohamed Salah ha servito sette assist per Sadio Mané in Champions League dal suo arrivo al Liverpool (2017/18): nessun altro giocatore ha fornito più passaggi vincenti per un singolo compagno di squadra nel periodo nella competizione (al pari di Neymar per Kylian Mbappé).

Il Villarreal ha tentato un solo tiro, terminato fuori dallo specchio, in questo match: eguagliato il record negativo di conclusion totali (1) e nello specchio (0) per una qualsiasi squadra in una semifinale di Champions League da quando Opta raccoglie questo dato (2003/04), al pari dell’Inter contro il Barcellona nel 2009-10 (1 tiro, 0 nello specchio).

Raúl Albiol è diventato oggi il più anziano giocatore spagnolo a giocare una semifinale di Champions League (36 anni e 235 giorni), superando Xavi nel 2015 contro il Bayern Monaco (35 anni e 107 giorni)