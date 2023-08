Bayern, Kane ha detto sì: oggi le visite, già domani il debutto?

Alla fine Harry Kane ha detto sì. Il capitano inglese lascia il Tottenham e sarà il nuovo centravanti del Bayern Monaco, che verserà nelle casse degli inglesi circa 110 milioni di euro (per un giocatore con il contratto in scadenza nel 2024). Dopo i tentennamenti di ieri, il miglior marcatore della storia degli Spurs (280 gol in 435 presenze ma nessun trofeo, ndr) lascia il club di una vita e si trasferisce in Bundesliga. Nella giornata di oggi l'attaccante volerà in Baviera per sostenere le visite mediche e se non ci saranno colpi di scena e il trasferimento si finalizzerà in tempi brevi, domani potrebbe avere la possibilità di giocarsi subito il primo trofeo nella gara di Supercoppa di Germania contro il Lipsia.