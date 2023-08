Tottenham, caccia al sostituto di Kane: Lukaku avanti, occhio a Taremi

PER IL POST KANE

Le mosse dei londinesi influenzeranno quelle di Inter e Juventus: in mezzo anche Taremi e Vlahovic

Goncalo Ramos al Psg, Harry Kane al Bayern Monaco: il valzer delle punte in Europa è partito. E potrebbe coinvolgere da vicino le italiane. Anzi da vicinissimo Inter e Juventus. Perchè adesso c'è pure il Tottenham alla ricerca di un attaccante: inevitabile pensare subito a Romelu Lukaku, ai ferri corti col Chelsea. Il belga è fuori dai piani dei Blues, che non gli hanno nemmeno assegnato il numero di maglia per la prossima stagione. Sulla carta adesso gli Spurs potrebbero rappresentare un'ancora di salvezza per il 30enne di Anversa: la pista Juve (precisamente lo scambio con Vlahovic) si è raffreddata, e l'Ah-Ahli non ha mai entusiasmato Big Rom.

Con i 110 milioni di euro incassati da Kane, il Tottenham non avrebbe problemi ad assecondare le richieste del Chelsea. Da capire però le volontà della punta, decisa, fino ad ora, a tornare in Serie A. Chiaramente si è di fronte a una pista suggestiva, sicuramente più di quella riguardante Taremi, un colpo potenzialmente alla mano per gli Spurs: il Porto chiede 30 milioni di euro. Un affondo sull'iraniano complicherebbe i piani dell'Inter: il 30enne è sulla lista di Marotta in caso di mancato arrivo di Balogun.

Occhio infine alla pista Vlahovic, ben vista pure dalla Juventus: se il Tottenham si fiondasse su Dusan con un bel gruzzoletto di milioni, i bianconeri avrebbero poi un il bottino sufficiente per affondare il colpo Lukaku, il preferito di Allegri. A conti fatti quindi, le prossime mosse dei londinesi influenzeranno pesantemente pure quelle di Juve e Inter: in base al prossimo colpo degli Spurs, si scopriranno i reali obiettivi dei due big-club italiani in queste ultime settimane di mercato.