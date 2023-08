Bayern e Tottenham, trovato l’accordo: Kane a Monaco per 110 milioni 

DALL'INGHILTERRA

Secondo quanto riferisce The Athletic l'attaccante inglese è il nuovo centravanti dei bavaresi

© Getty Images Il Bayern Monaco ha raggiunto l'accordo con il Tottenham per il trasferimento di Harry Kane in Bundesliga. Lo riferisce The Athletic che ha avuto la notizia grazie a fonti tedesche. L'offerta dei campioni di Germania è arrivata a superare i cento milioni (110 in euro, 86,4 in sterline) ed è stata accettata dagli Spurs. Kane deve ora decidere se trasferirsi o meno. Nel caso vada in porto l'operazione sarebbe la cifra più alta mai sborsata dal Bayern.

L'attaccante inglese aveva espresso, nei giorni scorsi, la volontà di conoscere il suo futuro entro domenica, il giorno del debutto del Tottenham a Brentford. Delle sue intenzioni si sa poco, se non che si sta trovando bene sotto la gestione del nuovo allenatore Ange Postecoglou e che sembrava orientato a restare, anche se non è chiaro come reagirà a questi nuovi sviluppi.

A Kane scadrà il contratto con gli Spurs tra un anno, e le discussioni sul rinnovo non hanno trovato riscontri positivi. I londinesi lo vogliono vendere proprio per non rischiare di perderlo a zero alla fine di questa stagione.