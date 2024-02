Bayern, Eberl è il nuovo ds: "Xabi Alonso? Lo volevo tre anni fa"

L'INDIZIO

"Il nuovo tecnico è la priorità, poi penseremo ai giocatori a lui più congeniali"

© Getty Images Dopo l'annunciato addio di Thomas Tuchel al termine della stagione, in casa Bayern Monaco prosegue la rivoluzione. Max Eberl, che ha firmato un contratto fino al 2027, è stato presentato come nuovo direttore sportivo ed entrerà in carica dal 1° marzo. La sua prima grande sfida è trovare il nuovo allenatore e tutti gli indizi portano a Xabi Alonso come prima opzione. "Tre anni fa cercai di portarlo al Borussia Monchengladbach, allenava la squadra B della Real Sociedad, mi ringraziò, ma rifiutò dicendo che aveva bisogno di fare esperienza - ha spiegato in conferenza stampa -. Al di là di tutto stiamo analizzando, ci sono allenatori sotto contratto con altri club e altri liberi, vedremo, ma ovviamente il futuro tecnico è la priorità perché poi, trovato l'allenatore giusto, penseremo ai giocatori a lui più congeniali"

"Non sono il salvatore della patria - ha detto Eberl durante la sua presentazione -, ma ho una gran voglia di aiutare il Bayern e cercherò di farlo grazie al lavoro che faranno con me persone di grande esperienza. Trovare nuovi giocatori è un lavoro che faccio da molto tempo con grande soddisfazione, qui i compiti saranno molti di più, ma per me è un piacere lavorare per il successo del Bayern. Sono stato qui come giocatore per 15 anni. Ho visto il club crescere ed è sempre stato il club del mio cuore. Sono felice di questo incarico che comporta una grande responsabilità, ma anche tanto entusiasmo".

Vedi anche Calcio estero Il Bayern ha deciso: Tuchel via a fine stagione. Il sogno è Xabi Alonso

Xabi Alonso ha ottenuto quest'anno la sua consacrazione alla guida del Bayer Leverkusen, unica squadra imbattuta in stagione e saldamente in vetta alla Bundesliga. Un ottimo lavoro che non è passato inosservato, tanto che anche il Liverpool ci sta seriamente pensando per il dopo-Klopp.

Chi è Max Eberl Nato a Bogen nella Bassa Baviera, Eberl è arrivato al Bayern all'età di sei anni, facendo tutta la trafila fino al debutto in prima squadra. La sua carriera dirigenziale è iniziata nel 2005 al Borussia Mönchengladbach, inizialmente come coordinatore giovanile, poi come direttore sportivo. Si è dimesso nel gennaio 2022 e ha lavorato come amministratore delegato dello sport al Lipsia dalla fine del 2022 a settembre 2023.

Vedi anche Calcio estero Bundesliga: Kane salva il Bayern al 91', 2-1 al Lipsia