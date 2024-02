Il Bayern ha deciso: Tuchel via a fine stagione. Il sogno è Xabi Alonso

UFFICIALE

Le parti hanno trovato un accordo amichevole: l'annuncio è arrivato nella tarda mattinata. Anche Conte tra i candidati

Le strade di Thomas Tuchel e del Bayern Monaco si separeranno a fine stagione. Le parti hanno trovato nelle scorse ore un accordo amichevole e l'annuncio è stato dato dal club nella tarda mattinata. "Abbiamo concordato che termineremo il nostro rapporto di lavoro alla fine di questa stagione. Fino ad allora, ovviamente continuerò a fare tutto il possibile con il mio staff tecnico per ottenere il massimo successo" ha commentato l'ex allenatore del Chelsea. Xabi Alonso è il sogno del club più titolato di Germania, ma c'è da battere la concorrenza del Liverpool. Sul taccuino anche Antonio Conte, Zinedine Zidane e José Mourinho.

Nessun cambio in panchina fino a giugno. È questa la linea scelta dal Bayern Monaco che, prima della probabile rivoluzione estiva, continuerà con Tuchel comunque vada in Champions League. Una sorta di dead man walking l'allenatore tedesco, ormai certo di divorziare dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative.

"Durante una discussione aperta e approfondita siamo giunti alla decisione di terminare di comune accordo il nostro rapporto di lavoro in estate. Il nostro obiettivo è perseguire una nuova direzione calcistica con un nuovo allenatore per la stagione 2024 /25 - ha dichiarato Llamministratore delegato del Bayern, Jan-Christian Dreesen -. Fino ad allora, ogni individuo del club è espressamente invitato a raggiungere il massimo possibile in Champions League e Bundesliga. Anche in questo senso ritengo esplicitamente responsabile la squadra. In particolare in Champions League, dopo aver perso 1- 0 all'andata in casa della Lazio, siamo convinti che raggiungeremo i quarti di finale con un'Allianz Arena gremita e con i nostri tifosi al seguito".

Tuchel, che era subentrato a Nagelsmann il 24 marzo 2023, ha un contratto fino al 30 giugno 2025 ma non è riuscito a ottenere i risultati sperati. Dopo aver vinto la Bundesliga più grazie al suicidio sportivo del Borussia Dortmund che per meriti propri, ha perso la Supercoppa di Germania ed è uscito prematuramente in Coppa contro il modesto Saarbrücken. Attualmente in campionato è secondo a 8 punti dal Leverkusen, con le speranze di vittoria finale ridotte al lumicino. Buono, invece, il cammino in Champions League, fino alla sconfitta all'Olimpico contro la Lazio nell'andata degli ottavi di Champions League.

La panchina del Bayern è una delle più ambite in Europa e non a caso vi sono accostati grandi nomi: si va da Xabi Alonso, allenatore del Bayer dei miracoli, fino a tecnici in cerca di rilancio o di riscatto, come Zidane, Conte e Mourinho.

