Bundesliga: Kane salva il Bayern al 91', 2-1 al Lipsia

germania

All'Allianz Arena decide la doppietta dell'ex Tottenham, Xabi Alonso torna a +8. Stoccarda fermato sull'1-1 dal Colonia

© Getty Images Nella ventitreesima giornata di Bundesliga, il Bayern Monaco batte 2-1 il Lipsia e si riporta a -8 dal primo posto del Leverkusen: decisiva la doppietta di Kane, che segna al 56' e soprattutto al 91' e vanifica il momentaneo pareggio realizzato da Sesko (70'). Frena lo Stoccarda: solo 1-1 con il Colonia. Il Borussia Mönchengladbach travolge 5-2 il Bochum, Werder Brema-Darmstadt e Union Berlino-Heidenheim finiscono 1-1 e 2-2.

BAYERN-LIPSIA 2-1

Aggrappati a Harry Kane: il Bayern batte 2-1 il Lipsia e torna a -8 dal Leverkusen. I bavaresi tornano alla vittoria e devono ringraziare l'inglese, che al 91' scaccia via i fantasmi dall'Allianz Arena. I padroni di casa sembrano partire bene: proprio Kane, dopo 5 minuti, prende il palo ma solo grazie all'intervento di Blaswich, che si ripete anche a fine primo tempo sull'ex Tottenham. Sono però episodi sporadici di una partita che il Bayern non dà la sensazione di poter portare a casa in tranquillità. E infatti il match si sblocca solo al 56' grazie a Kane, che sfrutta la percussione centrale di Musiala per segnare con un preciso diagonale mancino. Al 70', però, arriva la doccia gelata: Sesko, che poco dopo l'1-0 aveva già messo alla prova Neuer, segna con un destro deviato da Goretzka che mette fuori causa il portiere di casa, trovando l'1-1. Sembra finita, ma proprio al 91' Kane salva il Bayern e, probabilmente, anche Tuchel: sponda di testa di Choupo-Moting e sinistro di prima dell'ex Spurs, che fa impazzire l'Allianz Arena. Con questo 2-1, i bavaresi respirano: il Leverkusen non guadagna punti. Il Lipsia, invece, resta a 40 e scivola a -7 dal terzo posto dello Stoccarda, con il Dortmund quarto che può volare a +4.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-BOCHUM 5-2

Il Borussia Mönchengladbach travolge 5-2 il Bochum, a cui non riesce il secondo sgambetto dopo il 3-2 al Bayern. Nel giro di 7 minuti, tra il 28' e il 35', i padroni di casa si portano sul doppio vantaggio grazie a Ngoumou e al rigore di Weigl, mentre gli ospiti si vedono annullare il possibile 0-1 ad inizio partita per fallo di mano. Il match sembra chiudersi al 72' con il 3-0 di Reitz, ma tre minuti dopo Hofmann accorcia. Il 3-1 dura però pochissimo: al 78', Siebatcheu cala il poker. Schlotterbeck accorcia nuovamente le distanze (88'), ma Honorat completa il tabellino al 96'. Con questo successo, il Borussia Mönchengladbach torna alla vittoria e aggancia, a 25 punti, proprio il Bochum.

UNION BERLINO-HEIDENHEIM 2-2

Solo 2-2 per l'Union Berlino contro l'Heidenheim: un pareggio amaro per i capitolini, che nel giro di tre minuti a fine primo tempo ribaltano l'iniziale vantaggio ospite firmato da Dovedan (3'). L'ex Inter Gosens (44') e Schafer (47') regalano il 2-1 all'Union all'intervallo, ma al 71' Beste, poco prima di uscire per fare posto a Sessa, realizza il definitivo 2-2. Si tratta comunque del quarto risultato utile consecutivo per l'Union, che è a quota 25 e ha tre punti in meno dell'Heidenheim.

WERDER BREMA-DARMSTADT 1-1

Occasione sfumata per il Werder Brema, che fa solo 1-1 in casa con il fanalino di coda Darmstadt. Succede tutto nel primo tempo: l'autorete di Zimmerman vale il vantaggio per i padroni di casa, ma al 33' Justvan trova il pareggio. L'ultima in classifica si vede poi annullare due gol: al 78' e soprattutto al 97', entrambi messi a segno da Skarke ma cancellati per fuorigioco. La salvezza dista 10 punti, il playout 4.

STOCCARDA-COLONIA 1-1

Il Colonia non approfitta dei ko delle rivali e fa solo 1-1, seppur a Stoccarda, con la terza in classifica che si ferma dopo quattro vittorie consecutive. Succede tutto nel secondo tempo e nel giro di 9 minuti: Millot porta in vantaggio i padroni di casa al 53', ma la risposta ospite è quasi immediata con Martel. Lo Stoccarda sale a 47 punti ma resta comunque a +6 sul quinto posto grazie proprio al pareggio del Lipsia sul campo del Bayern, mentre il Colonia è terzultimo a -6 dalla salvezza: e il margine sul Mainz, penultimo, è di sole due lunghezze.