Barcellona, Vidal non convocato: rientrerà nell'affare Neymar?

SUL MERCATO

"Arturo adesso è ancora qui e conto su di lui, vedremo che cosa accadrà” aveva detto Ernesto Valverde nella conferenza stampa di vigilia dell'esordio stagionale nella Liga contro l'Athletic Bilbao, ma poi il tecnico del Barcellona ha escluso Vidal dalla lista dei convocati mettendo di fatto il centrocampista cileno sul mercato. O almeno ne è convinto il quotidiano francese Le Parisien, che spiega come Vidal sarebbe stato offerto al Psg per arrivare a Neymar insieme a Coutinho più 60 milioni di euro. Offerta che però da Parigi avrebbero rispedito al mittente perché i francesi chiedono almeno 100 milioni cash. Inter, Ferragosto al lavoro

Se la trattativa per il ritorno in Catalogna di Neymar non decolla, la non convocazione di Vidal per la prima giornata di campionato sembra comunque un segnale chiaro della volontà del club di lasciar partire il centrocampista ex Juve, sul quale è sempre molto forte l'interesse dell'Inter (i nerazzurri e il cileno erano stati molto vicini un'state fa). Antonio Conte spinge per poterlo riabbracciare e la sensazione è che l'affare possa essere portato in porto negli ultimi giorni di mercato. Marotta è al lavoro.

