Barcellona, Koeman: "Se Suarez rimane, sarà uno in più della rosa"

Dopo la vittoria contro il Girona, Ronald Koeman ha parlato del futuro di Luis Suarez, non convocato anche per la seconda amichevole stagionale e ai margini del progetto blaugrana. "Ho parlato con lui stamattina del suo futuro e stiamo aspettando di vedere se resta oppure no - le parole del tecnico del Barcellona a TV3 -. Se alla fine non troverà una squadra e finisce per restare, sarà un giocatore in più della rosa".

Tanto rumore per nulla. Potrebbe concludersi con un nulla di fatto il lungo braccio di ferro tra il Barcellona e Suarez. Sfumata la pista Juventus, il Pistolero non ha ancora trovato l'accordo per una buonuscita con il club e - soprattutto - non ha ancora una nuova squadra pronta ad accoglierlo. Il giocatore, dopo la conferma dell'amico Messi, continua ad allenarsi con il sorriso sulle labbra e vorrebbe far cambiare idea sul campo a Koeman. L'allenatore olandese, al di là delle frasi di oggi, non pare aver cambiato idea e per il bomber uruguaiano scalare le gerarchie sarà davvero molto complicato.

