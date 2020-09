Barcellona: doppietta di Messi contro il Girona

Sessantuno minuti per riprendersi il Barcellona. Leo Messi è il grande protagonista della seconda amichevole dei blaugrana contro il Girona (3-1 il finale). Il campione argentino entra in tutte le segnature della sua squadra: al 21' smarca Trincao che non ha problemi a servire Coutinho tutto solo con la porta spalancata; al 45' la Pulce fa 2-0 con uno splendido destro a giro che sbatte contro il palo e lascia di sasso il portiere ospite e a inizio ripresa cala il tris con sinistro deviato da un difensore avversario. Appena dopo l'ora di gioco, Koeman leva 9 giocatori e il numero 10 stringe la mano al suo allenatore.