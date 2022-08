Barcellona, corsa contro il tempo per tesserare i nuovi acquisti

IL CASO

Il club blaugrana sbloccherà altri 100 milioni di euro e tenterà di dare un'accelerata agli addii di Depay e Braithwaite

© Getty Images In casa Barcellona è corsa contro il tempo per registrare i nuovi acquisti entro sabato, quando inizierà la Liga: se il club blaugrana non rientrerà nei parametri dettati dal campionato spagnolo, non potrà disporre dei vari Kessie, Christensen, Raphinha, Lewandowski e Koundé (e nel caso dell'ex Milan e dell'ex Chelsea, potrebbe anche perderli a costo zero). Nelle prossime ore dovrebbero sbloccarsi 100 milioni di euro, in arrivo dalla cessione di un'ulteriore quota dei Barça Studios, l'azienda che crea i contenuti multimediali del club.

Il Barcellona è ottimista e ha già iniziato a mandare la nuova documentazione alla Liga, per non arrivare al via libera proprio a poche ore dalla prima partita ufficiale stagionale, ma nel frattempo - spiega Sport - il club spagnolo sta cercando di accelerare gli addii di quei giocatori ormai fuori dal progetto di Xavi.

In primis Depay, cercato da Juventus e Tottenham, per cui si potrebbe procedere a risoluzione del contratto per liberare i 10 milioni di euro di stipendio. C'è anche Braithwaite tra gli esuberi e il Barça vorrebbe cedere pure de Jong, cercato da Chelsea e Manchester United, ma l'olandese vorrebbe giocarsi nel proprie chance in blaugrana e c'è anche la questione del contratto che non aiuta la situazione. Resterà invece Aubameyang, cercato dal Chelsea ma che Xavi vuole trattenere.