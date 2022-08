Kessie e Christensen possono lasciare il Barça gratis se non saranno tesserati entro sabato

LA LIGA

Il club ha tempo fino alla fine della finestra di trasferimento (31 agosto) per registrare i giocatori con La Liga, ma la data di sabato è segnata in rosso

I nuovi acquisti Andreas Christensen e Franck Kessie potrebbero lasciare il Barcellona gratuitamente se non verranno tesserati prima dell'esordio di sabato in Liga contro il Rayo Vallecano. I due giocatori, arrivati con trasferimenti gratuiti all'inizio dell'estate, rispettivamente dal Chelsea e dal Milan, a tre giorni dall'inizio della nuova stagione, non sono ancora stati registrati nel campionato spagnolo. Pertanto, secondo ESPN, se non saranno tesserati prima della partita inaugurale del Barça contro il Rayo, potrebbero entrambi far valere una clausola del contratto che li autorizza a partire gratuitamente.

Anche gli altri arrivi estivi come Robert Lewandowski, Raphinha e Jules Kounde, e i rinnovi contrattuali di Sergi Roberto e Ousmane Dembele non sono ancora stati registrati dalla Liga, però, le situazioni di Christensen e Kessie sono leggermente diverse. Dato che quest'ultimi si sono uniti ai blaugrana gratuitamente, se lo decidessero, avrebbero diritto ad andarsene, sempre gratuitamente, prima della chiusura della finestra di mercato.

Al momento non c'è alcuna indicazione che si arriverà a questo punto e il presidente Joan Laporta continua a trasmettere ottimismo sul fatto che tutti e sette i giocatori saranno tesserati in tempo, ma il club sta temporeggiando e l'inizio della stagione è vicino. Nel peggiore dei casi, scrive ESPN, il Barcellona potrebbe parlare con gli agenti dei giocatori per evitare un esito così estremo, e prendersi ulteriore tempo dato che la scadenza per registrare gli acquisti, secondo il regolamento della Liga, è a fine mese.

Il club catalano ha speso oltre 150 milioni di euro quest'estate e ha raccolto oltre 600 milioni di euro vendendo il 25% dei diritti televisivi nazionali per 25 anni e una quota del 24,5% dei Barça Studios. Sembra però che il denaro in entrata non sia ancora abbastanza per poter registrare tutti gli acquisti e i rinnovi dei contratti e ciò dipenderebbe dal costo e dalla combinazione degli accordi. Laporta sta cercando di vendere un'ulteriore quota del 24,5% di Barça Studios e continua a negoziare adeguamenti salariali con altri giocatori, tra cui Sergio Busquets e Gerard Pique. Anche la scorsa estate, proprio la riduzione salariale di Pique ha permesso il tesseramento di Memphis Depay ed Eric Garcia alla vigilia della stagione, mentre azioni simili da parte di Busquets e Alba hanno permesso a Sergio Aguero di essere tesserato nel campionato prima della chiusura della finestra di trasferimento.

Dato che i problemi finanziari dei blaugrana sono stati ben documentati, è plausibile pensare che anche gli agenti degli altri calciatori coinvolti abbiano negoziato clausole per salvaguardare i loro clienti, come Kessie e Christensen. Il Barcellona ha tempo fino alla chiusura della finestra di trasferimento (31 agosto) per tesserare, ma potrebbe avere alcuni giocatori e agenti scontenti se le cose non saranno risolte prima.