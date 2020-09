Bale-Real ai ferri corti: il club pagherà mezzo stipendio a chi lo vuole

DALL'INGHILTERRA

Da quel fantastico gol al Liverpool in finale di Champions League sembra essere passato un secolo. Da quella notte Gareth Bale non è più stato lui, il suo rendimento è sceso vertiginosamente e in questa stagione ha giocato solo 20 partite, (1.260 minuti) con tre gol e due assist. Il rapporto tra il gallese e il Real Madrid è logoro, non fa parte dei piani di Zidane, tanto che il club spagnolo sarebbe disposto a pagare la metà del suo faraonico stipendio (15 milioni netti l'anno) a chi volesse acquistarlo.

















































A riportarlo è il The Telegraph, secondo cui a Madrid sarebbero pronti a mettere mano al portafogli pur di liberarsi del gallese, il cui contratto coi Blancos scade nel 2022. Se un club volesse prenderlo, il Real si impegnerebbe a coprire la metà del suo stipendio nelle prossime due stagioni. 7,5 milioni, una cifra non casuale perché, si legge, in Premier League diversi club potrebbero permettersela e tra questi c'è il Tottenham di José Mourinho (che lo conosce bene), dove Bale è diventato un giocatore da Real e da 15 milioni l'anno.

