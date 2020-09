In Inghilterra: Gareth Bale al Milan, i bookies sono sicuri

Sogno di mercato proveniente dall'Inghilterra, dove i bookmakers scommettono forte sul prossimo approdo di Gareth Bale al Milan. Il gallese, non è un mistero, è da tempo completamente fuori dal progetto tecnico di Zinedine Zidane al Real Madrid e presto potrebbe cambiare aria. I rapporti tra il Milan e il club spagnolo sono ottimi come ha dimostrato l'affare Brahim Diaz e secondo alcuni durante la trattativa per il giovane attaccante Paolo Maldini avrebbe strappato un possibile accordo per un altro giocatore.