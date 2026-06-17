Il colpo

Arsenal, offerta shock per Julian Alvarez: 50 milioni più Gyokeres all'Atletico

I Gunners avrebbero raggiunto un accordo totale con i Colchoneros

17 Giu 2026 - 11:29
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Se non è il colpo dell'estate poco ci manca. La notizia arriva dalla Spagna, coinvolge Arsenal e Atletico Madrid e i rispettivi attaccanti: Julian Alvarez e Viktor Gyokeres. Secondo quanto riporta il Chiringuito, l'Arsenal avrebbe raggiunto un accordo totale con i biancorossi della capitale spagnola per il trasferimento a Londra della punta argentina.

Quali sono i dettagli della proposta?

Per convincere i Colchoneros a privarsi di un elemento fondamentale nello scacchiere di Diego Simeone, i Gunners hanno messo sul piatto un'offerta irrinunciabile. L'Arsenal sarebbe infatti disposto a offrire non solo 50 milioni di euro, ma anche il cartellino del proprio centravanti, lo svedese Gyokeres. L'arrivo di Alvarez consentirebbe ai londinesi di fare un ulteriore salto di qualità in Champions, in cui la scorsa stagione la punta dell'Atletico è stata assoluta protagonista con 10 gol (uno nella semifinale proprio contro l'Arsenal) e 4 assist in 15 partite. 
L'approdo di Gyokeres alla sponda biancorossa di Madrid garantirebbe invece a Simeone un uomo d'area di rigore, con caratteristiche più simili al probabile partente Sorloth che a quelle della punta argentina.
Dopo il tentativo delle scorse settimane del Real - i Blancos si sono visti rispedire l'offerta da 150 milioni, Alvarez potrebbe dunque tornare in Inghilterra, dove è stato già protagonista con il City dal 2022 al 2024. Spettatore interessato della vicenda resta il Barcellona. Come riporta il quotidiano catalano Sport, anche i blaugrana sarebbero interessati al centravanti dell'Atletico e avrebbero pronta un'offerta da 135 milioni, da presentare però solo al termine del Mondiale.

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