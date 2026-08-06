Como, ufficiale l'arrivo in prestito di Yan Couto

Il Como ha ufficializzato l'arrivo di Yan Couto, esterno destro brasiliano. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni dal Borussia Dortmund. Questo il comunicato: "Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio in prestito dell’esterno destro della nazionale brasiliana Yan Couto dal Borussia Dortmund per la stagione 2026/27. Nato nel 2002, Couto ha iniziato la sua carriera al Coritiba prima di passare al Manchester City nel 2020. In seguito ha maturato esperienza con Girona, Braga e Borussia Dortmund, passando a titolo definitivo al club tedesco nel 2025. Giocatore dinamico e dotato tecnicamente, Couto può ricoprire diversi ruoli sulla fascia destra, portando a Como l’esperienza maturata in Bundesliga, Champions League, Europa League e Mondiale per Club. A livello internazionale, ha vinto la Coppa del Mondo FIFA U-17 del 2019 con il Brasile e ha esordito in Nazionale maggiore nel 2023."