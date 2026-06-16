MANOVRE BIANCONERE

Carnevali riparte da… Comolli: vuole chiudere subito per Sorloth

Il nuovo ad e dg è al lavoro per l'attaccante e per "Dibu" Martinez, ma per la porta si valuta l'opzione Oblak

16 Giu 2026 - 08:16
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Sono giorni intensi quelli che sta vivendo Giovanni Carnevali dopo il suo insediamento lampo alla Juventus. C'è un mercato complesso da portare avanti, a partire dalle trattative lasciate aperte dal suo predecessore Comolli. In primo piano c'è il nome di Alexander Sorloth per l'attacco. Detto che resta uno spiraglio per la permanenza di Vlahovic, l'attaccante norvegese ha già un accordo di massima con i bianconeri (quadriennale da circa 4 milioni di euro netti l'anno), che però devono convincere l'Atletico Madrid a privarsi del loro giocatore.

In Spagna valutano Sorloth almeno 30 milioni di euro, mentre a Torino vogliono abbassare non di poco la richiesta. Per questo si valuta anche l'inserimento nella trattativa di Nico Gonzalez, che Simeone vorrebbe trattenere.

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Ore decisive, dunque, anche perché c'è un'altra casella da riempire al più presto.E' quella del portiere, visto che Michele Di Gregorio non ha superato l'esame Juve. In pole position c'è "Dibu" Martinez, con il quale la trattativa è più che ben avviata. Anche in questo caso, però, l'ostacolo è l'Astron Villa, che chiede circa 15 milioni di euro, esattamente un terzo di quelli proposti dalla Signora.

Uno stallo, che apre ad altre opzioni, come quell di Jan Oblak. Il numero uno sloveno è un pilastro dell'Atletico, ma potrebbero esserci sorprese, tanto che sono diversi i top club europei che monitorano la sua situazione.

Anche la Juve è interessata visto il profilo del giocatore, che rispecchia le esigenze bianconere di qualità e leadership. Il suo contratto scadrà nel 2028 e per questo, anche in questo caso, il coltello è dalla parte dell'Atletico, ma visto che gli argomenti sul tavolo sono diversi, si potrebbe trovare una quadra per tutto.

Juve, primi scatti alla Continassa per il nuovo ad Carnevali

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