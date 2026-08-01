Monza, ufficiale arrivo Akinsanmiro dall'Inter

01 Ago 2026 - 12:41
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Ebenezer Ajodun Akinsanmiro è un nuovo calciatore del Monza. Il centrocampista arriva dall'Inter a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Lagos il 25 novembre 2004, muove i primi passi nelle giovanili della Remo Stars FC, una delle realtà della Nigeria. Nel gennaio 2023 si trasferisce all'Inter, che lo aggrega alla Primavera, con la quale mette a referto 12 presenze e 3 assist. Il 25 febbraio 2024 fa il suo esordio in Serie A con l'Inter nella ventiseiesima giornata contro il Lecce, per poi festeggiare al termine della stagione la vittoria del campionato. L'anno successivo si trasferisce in prestito alla Sampdoria e totalizza 38 presenze tra campionato di Serie B e Coppa Italia. Il giovane centrocampista vanta anche una presenza con la Nazionale nigeriana, in occasione dell'amichevole contro l'Egitto del 16 dicembre 2025.

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