Roma, è arrivato Koulierakis

Konstantinos Koulierakis è arrivato in Italia per iniziare la sua nuova avventura alla Roma. Il difensore greco del Wolfsburg si sottoporrà alle visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà ai giallorossi. Operazione da quasi venti milioni di euro tra parte fissa (17) e bonus. Koulierakis, classe 2003, è sbarcato con un volo privato a Ciampino, accompagnato dal suo agente. Allo scalo romano ha trovato la prima calorosa accoglienza di una ventina di giovani tifosi romanisti, con bandiere e sciarpe.