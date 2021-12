Cagliari, inizia l'epurazione: Godin e Caceres non convocati e sul mercato

saranno ceduti

Dopo il ko con l'Udinese e la fiducia confermata a Mazzarri, il club sardo esclude i due uruguaiani che saranno ceduti

"Qualcuno non è degno di indossare questa maglia ed è giusto che non la indossi più per rispetto di questa società": Stefano Capozucca dopo il pesante ko interno con l'Udinese aveva fatto capire che in casa Cagliari sarebbe presto iniziata una sorta di epurazione, e i primi due nomi esclusi dal progetto sono Godin e Caceres che non saranno convocati per la partita contro la Juventus e saranno ceduti a gennaio.

La mossa della società infatti vuole indirizzare i due, ma presto ne seguiranno altri, a cercarsi nuovi club, anche se non è facile: Godin ha 35 anni e uno stipendio di 4 milioni fino al 2023 mentre per Caceres potrebbe essere più facile visto la scadenza del contratto a giugno. Data per salda la posizione di Mazzarri, altri sono in bilico e sotto osservazione come Dalbert e Keita (che andrà anche in Coppa d'Africa, se verrà disputata).

Poche speranze anche per Walukiewicz, che vuole andare via, mentre il presidente Giulini vorrebbe fare un altro tentativo con Strootman e tentare di recuperarlo per dare sostanza al centrocampo.