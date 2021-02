Cagliari: ufficiale l'esonero di Di Francesco, Semplici è già in città

Eusebio Di Francesco non è più l'allenatore del Cagliari. L'esonero del tecnico ora è ufficiale. Leonardo Semplici è pronto a prendere il suo posto in panchina. L'ex allenatore della Spal è arrivato questa mattina all'aeroporto di Cagliari-Elmas. Nessuna dichiarazione davanti a telecamere e taccuini che lo attendevano: "Non posso parlare, ci sarà una conferenza stampa stasera", le uniche parole pronunciate appena sbarcato dall'aereo. Semplici andrà in sede per la firma del contratto che lo legherà al club rossoblù sino a giugno 2022, poi nel pomeriggio prenderà contatto con la squadra per iniziare a pianificare il programma di allenamenti in vista del primo impegno domenica prossima a Crotone.

lapresse