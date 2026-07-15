Bologna, oggi scade la clausola di Lucumí: Juve in pole, ma occhio ad altre due big

In Serie A la squadra più interessata all'ex Genk è la Juventus, che a breve potrebbe incassare la cifra da reinvestire poi su Lucumí. Muharemovic è destinato a lasciare il Sassuolo per approdare al Leeds in Premier League e ai bianconeri spetta il 50 per cento della futura rivendita, quindi circa 20 milioni di euro. Il Bologna vuole monetizzare dalla cessione del colombiano e non accetta contropartite, come invece era inizialmente l'idea di Carnevali. I rapporti tra i club sono buoni e questo potrebbe aiutare la Vecchia Signora a chiudere in fretta l'affare, visto che la concorrenza è alta. In Inghilterra infatti il centrale piace molto, soprattutto a Nottingham Forest e Bournemouth.