Manovre rossoblù

Bologna, oggi scade la clausola di Lucumí: Juve in pole, ma occhio ad altre due big

Il colombiano vuole una nuova squadra e i bianconeri potranno reinvestire la percentuale della rivendita di Muharemovic sul classe '98

15 Lug 2026 - 11:27
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Il tanto discusso 15 luglio è arrivato. Oggi scade la clausola rescissoria da 28 milioni di euro di Jhon Lucumí e i club sulle tracce del difensore colombiano potranno trattare il prezzo direttamente con il Bologna, sperando magari di riuscire ad acquistarlo a una cifra più bassa.

Mancato rinnovo

 Il futuro del classe '98 appare ormai sempre più lontano dai rossoblù. Il contratto scade a giugno 2027 ma Lucumí ha più volte ribadito di non volerlo rinnovare: per non perderlo a zero tra un anno, dunque, il Bologna dovrà venderlo in questa sessione di mercato. Sia in Italia che all'estero le pretendenti non mancano. 

Juve in vantaggio?

 In Serie A la squadra più interessata all'ex Genk è la Juventus, che a breve potrebbe incassare la cifra da reinvestire poi su Lucumí. Muharemovic è destinato a lasciare il Sassuolo per approdare al Leeds in Premier League e ai bianconeri spetta il 50 per cento della futura rivendita, quindi circa 20 milioni di euro. Il Bologna vuole monetizzare dalla cessione del colombiano e non accetta contropartite, come invece era inizialmente l'idea di Carnevali. I rapporti tra i club sono buoni e questo potrebbe aiutare la Vecchia Signora a chiudere in fretta l'affare, visto che la concorrenza è alta. In Inghilterra infatti il centrale piace molto, soprattutto a Nottingham Forest e Bournemouth

Si muovono anche le milanesi

 Occhio, però, alle altre pretendenti italiane. Sulle tracce di Lucumí c'è anche l'Inter: i nerazzurri sono alla ricerca di un difensore e le richieste del Chelsea per Chalobah (35 milioni) stanno spingendo Marotta e Ausilio a virare su altri obiettivi. Il rossoblù rappresenta una valida alternativa, visto che conosce già la Serie A e potrebbe essere acquistato anche a un prezzo inferiore. Negli ultimi giorni in Colombia sono circolate diverse voci riguardanti un interesse del Milan: la pista è ancora fredda, ma i rossoneri in questa sessione hanno più volte accelerato per chiudere le trattative, quindi vietato escluderli totalmente. 

Insomma, il futuro di Lucumí è ancora tutto da scrivere. L'unica cosa certa è che sembra lontano da Bologna, resta da capire dove. Ancora in Serie A oppure nella ricca Premier League?

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