Bologna, l'allenatore sarà Vincenzo Italiano

Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore del Bologna. L`ex Fiorentina ha dato l`ok definitivo alla dirigenza bolognese dopo diverse ore di riflessione perché ancora scottato dalla finale di Conference League persa contro l`Olympiacos. Rimasto colpito dal pressing del Bologna, Italiano siglerà un accordo per le prossime due stagioni. Alla guida della Fiorentina tre finali giocate: la prima in Coppa Italia persa contro l`Inter. Nello stesso anno, nell'ultimo atto di Conference League cade con lo stesso risultato contro il West Ham. Pochi giorni fa, la delusione ancora in Europa questa volta per mano dei greci dell'ex Jovetic.