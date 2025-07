Bologna, Immobile e Bernardeschi sempre più vicini

Il Bologna sogna in grande con due colpi d'esperienza: Ciro Immobile e Federico Bernardeschi sono davvero a un passo dal vestire la maglia rossoblù. Una doppia operazione a zero che coinvolge giocatori Over30, una mossa apparentemente in controtendenza con quello a cui aveva abituato Giovanni Sartori, l'architetto di questa squadra. I due campioni d'Europa con l'Italia di Mancini avranno il compito di portare la loro esperienza in uno spogliatoio pieno di talento e giovani. La speranza e l'obiettivo è quello di rilanciare le loro carriere, anche in ottica azzurra, dopo gli ultimi anni in chiaroscuro.