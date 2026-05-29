Bologna, scelto il dopo-Italiano: in arrivo Domenico Tedesco per la panchina rossoblù

Il Bologna non perde tempo dopo l'addio ufficiale a Vincenzo Italiano e punta deciso sul nuovo allenatore: Domenico Tedesco, nato in Calabria ma con passaporto tedesco, che farebbe il suo debutto assoluto in Serie A. Nelle ultime ore sono aumentati i contatti tra le parti per limare gli ultimi dettagli e raggiungere un accordo. Dopo la separazione da Italiano, i vertici del Bologna avevano ristretto la rosa dei candidati a due nomi: insieme a Tedesco, era stato valutato anche Eusebio Di Francesco, reduce dalla salvezza conquistata sul campo all'ultima giornata alla guida del Lecce. Alla fine, però, la scelta è ricaduta sull'ex allenatore del Fenerbahce.