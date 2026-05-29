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Bologna, scelto il dopo-Italiano: in arrivo Domenico Tedesco per la panchina rossoblù

Il Bologna sceglie Domenico Tedesco per sostituire Vincenzo Italiano. Accordo vicino per il tecnico italo-tedesco, che debutterebbe in Serie A

29 Mag 2026 - 10:55
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Il Bologna non perde tempo dopo l'addio ufficiale a Vincenzo Italiano e punta deciso sul nuovo allenatore: Domenico Tedesco, nato in Calabria ma con passaporto tedesco, che farebbe il suo debutto assoluto in Serie A.  Nelle ultime ore sono aumentati i contatti tra le parti per limare gli ultimi dettagli e raggiungere un accordo. Dopo la separazione da Italiano, i vertici del Bologna avevano ristretto la rosa dei candidati a due nomi: insieme a Tedesco, era stato valutato anche Eusebio Di Francesco, reduce dalla salvezza conquistata sul campo all'ultima giornata alla guida del Lecce. Alla fine, però, la scelta è ricaduta sull'ex allenatore del Fenerbahce.

Chi è Domenico Tedesco?

 Classe 1985, Domenico Tedesco è nato a Rossano, in Calabria, si è trasferito da bambino con la famiglia in Germania, dove ha mosso i primi passi in panchina partendo dalle giovanili di Stoccarda e Hoffenheim. Dopo la salvezza con l'Erzgebirge Aue in seconda divisione tedesca, nel 2017 era arrivata la chiamata dello Schalke 04, club che Tedesco ha guidato a un clamoroso secondo posto in Bundesliga dietro al Bayern Monaco, raggiungendo poi gli ottavi di finale di Champions League l'anno successivo.

Dopo una parentesi in Russia alla guida dello Spartak Mosca, il tecnico era tornato in patria sulla panchina del Lipsia, prima di iniziare la carriera da commissario tecnico alla guida della Nazionale del Belgio (a Euro 2024 fu eliminato agli ottavi dalla Francia). La sua ultima avventura lo ha visto protagonista in Turchia, dove era stato chiamato a stagione in corso sulla panchina del Fenerbahçe per raccogliere l'eredità di José Mourinho. Col Fener, Tedesco ha collezionato 45 panchine totali (26 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte), chiudendo il campionato al secondo posto a soli tre punti di distanza dai rivali del Galatasaray e fermandosi ai playoff di Europa League contro il Nottingham Forest.

I giornali: venerdì 29 maggio 2026

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