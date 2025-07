Bologna, mago Sartori: negli ultimi due anni le quattro cessioni più alte di sempre

Dietro una grande squadra c’è sempre un grande direttore sportivo. Dietro il miracolo Bologna, che in due anni è tornato a sentire la musica della Champions e ha vinto la Coppa Italia, c’è il lavoro di Giovanni Sartori, vero artefice dei successi in campo e anche sul bilancio, tornato in attivo dopo oltre dieci anni. In due estati il ds ha realizzato incassi per quasi 160 milioni di euro (a fronte di una spesa di 30) con soli 4 movimenti di mercato, i quattro più ricchi della storia rossoblù…