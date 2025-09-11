L'Al Hilal ci ha provato per Santiago Castro, il Bologna ha detto no

L'Al Hilal di Simone Inzaghi ha provato il colpaccio di fine mercato: l'ex tecnico dell'Inter avrebbe voluto un altro rinforzo in attacco dal mercato europeo dopo l'acquisto di Darwin Nunez del Liverpool e ha chiesto Santiago Castro al Bologna. Vista la partenza di Mitrovic all'Al Rayyan, Inzaghi aveva chiesto alla dirigenza araba uno sforzo per l'argentino, tra l'altro accostato proprio all'Inter nei mesi scorsi ma il club rossoblù, che l'aveva acquistato nel gennaio del 2024 per 15 milioni dal Velez, ha detto subito no, senza neppure fare cifre.