Calabria "scaricato" dal Bologna, niente rinnovo e saluti: dall'addio al Milan da capitano alla Coppa Italia in rossoblu, ora svincolato

È passato appena un mese e mezzo, ma tutto cambia ancora una volta per Davide Calabria che mai si sarebbe aspettato un anno fa di finire sul mercato a parametro zero. Da giugno dello scorso anno tante cose sono cambiate, con la rottura a novembre quando il Milan non solo ha deciso di interrompere le trattative del rinnovo, e con la chiusura definitiva arrivata con l'approdo in panchina di Sergio Conceiçao. Lì lo spartiacque tra il Davide rossonero a quello rossoblù, con la fascia di capitano persa l'11 gennaio in occasione del match col Cagliari e il divorzio a febbraio per il passaggio al Bologna.