L'Al Qadsiah fa la spesa in Italia: dopo l'offerta per Kean ci prova per Orsolini

Nell'ultima stagione con il Bologna Orsolini ha messo a referto 15 gol in campionato conditi da 4 assist in 29 presenze. Ma l'esterno non è l'unico obiettivo dell'Al Qadsiah in Serie A: nel mirino ci sarebbe anche Moise Kean a cui la società araba è pronta ad offrire uno stipendio da 15 milioni di euro netti all'anno, oltre a versare la clausola rescissoria da 52 milioni di euro nelle casse della Fiorentina.