Bologna, sondaggio col Milan per Chukwueze e Okafor

Il Milan deve fare spazio, non solo a livello economico, per acquistare Santiago Gimenez: sono tanti i giocatori offensivi dei rossoneri a essere sul mercato, tra questi anche Samuel Chukwueze e Noah Okafor, sui quali c'è da registrare un forte interesse del Bologna. Il ds rossoblù Sartori mercoledì sera ha incontrato Geoffrey Moncada per parlare di nigeriano e svizzero, utili a dare un mano a Vincenzo Italiano considerato l'infortunio che terrà Orsolini lontano dal campo per un mese, ovviamente in alternativa.