La nuova Atalanta riparte da Giuntoli per rompere col passato. Palladino in dubbio, anche la Roma su D'Amico

Due anni non indimenticabili alla Juve, poi il riposo. Cristiano Giuntoli riparte da Bergamo e dall’Atalanta. Società che negli anni è cambiata radicalmente dopo la cura Gasperini e oggi è una delle realtà più importanti, solide e sane del nostro calcio. La famiglia Percassi punta forte sull’ex Napoli e Juve, sperando in nuovi Kvara, in nuovi Kim e soprattutto provando a tagliere definitivamente col passato. Una nuova dea per sognare ancora.