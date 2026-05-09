La nuova Atalanta riparte da Giuntoli per rompere col passato. Palladino in dubbio, anche la Roma su D'Amico
L'ex Juve chiamato dai Percassi per iniziare un nuovo ciclo: il primo nodo da sciogliere sarà quello relativo alla panchina
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Due anni non indimenticabili alla Juve, poi il riposo. Cristiano Giuntoli riparte da Bergamo e dall’Atalanta. Società che negli anni è cambiata radicalmente dopo la cura Gasperini e oggi è una delle realtà più importanti, solide e sane del nostro calcio. La famiglia Percassi punta forte sull’ex Napoli e Juve, sperando in nuovi Kvara, in nuovi Kim e soprattutto provando a tagliere definitivamente col passato. Una nuova dea per sognare ancora.
Da capire se ripartirà con Raffaele Palladino dopo questa stagione di rincorsa e sofferenza dovuta non tanto al tecnico campano quanto a Ivan Juric, o se punterà sui profili che si vanno a liberare al termine di questa stagione dove tranne Juve Inter e probabilmente Roma, molte squadre potrebbero cambiare allenatore.
Tony D’Amico intanto flirta con il Milan già dall’anno scorso, ma su di lui c'è anche la Roma. Un puzzle da riempire a tutti i livelli con una sola certezza. Per i prossimi 3 anni il direttore sportivo dell’Atalanta sarà Cristiano Giuntoli.