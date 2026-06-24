L'Atalanta punta Alajbegovic e cerca un regista: obiettivo Jashari in prestito

L'Atalanta, venduto e anche bene Palestra al Chelsea, pensa di inserirsi nella corsa per Kerim Alajbegovic. L'esterno bosniaco classe 2007, di proprietà del Bayer Leverkusen, è uno dei giovani più seguiti di questo mercato estivo. Su di lui già da tempo c'è anche la Roma. L'Atalanta prova quindi a inserirsi per anticipare i giallorossi e gli altri club europei interessati. Il club bergamasco, in ogni caso, non darà l'assalto definitivo prima di agosto. Il profilo, comunque, sarebbe perfetto per coprire il settore avanzato sull'esterno, un ruolo chiave nel 4-3-3 del nuovo allenatore Maurizio Sarri.
Un'altra casella da riempire è quella relativa all'altra posizione fondamentale nel calcio dell'ex allenatore della Lazio: quella del regista. L'idea, in ogni caso, è di mettere in rosa due nuovi centrocampisti. Tra di loro non ci sarà Gaetano, del Cagliari, dato nei giorni scorsi come possibile obiettivo nerazzurro. In realtà piace Jashari, regista svizzero del Milan che quest'anno ha avuto pochissime opportunità per mettersi in mostra sotto la gestione Allegri. Si pensa alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto.