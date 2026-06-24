L'Atalanta punta Alajbegovic e cerca un regista: obiettivo Jashari in prestito

Un'altra casella da riempire è quella relativa all'altra posizione fondamentale nel calcio dell'ex allenatore della Lazio: quella del regista. L'idea, in ogni caso, è di mettere in rosa due nuovi centrocampisti. Tra di loro non ci sarà Gaetano, del Cagliari, dato nei giorni scorsi come possibile obiettivo nerazzurro. In realtà piace Jashari, regista svizzero del Milan che quest'anno ha avuto pochissime opportunità per mettersi in mostra sotto la gestione Allegri. Si pensa alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto.