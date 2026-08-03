DOPO LA ROTTURA

Seba Esposito, scatto Atalanta: incontro con il Cagliari, l'offerta sul tavolo

La Dea fa sul serio per l'attaccante: i sardi chiedono 20 milioni, l'Inter incasserebbe il 40% sulla rivendita

03 Ago 2026 - 11:25
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L'Atalanta fa sul serio per Sebastiano Esposito, in rotta con il Cagliari. L'attaccante fa gola a diversi club, tra cui Napoli, Roma e Bologna: ecco allora che il club bergamasco ha deciso di far partire l'offensiva. È previsto in giornata un incontro tra il ds della Dea Cristiano Giuntoli e quello dei rossoblù Pietro Accardi: dopo il no di fronte alla prima offerta di 5 milioni più il cartellino di Daniel Maldini, che piace ai rossoblù, il club bergamasco avrebbe alzato l'offerta cash a 7-8 milioni di euro. La richiesta dei sardi è di 20 milioni di euro. In caso di partenza, anche l'Inter ci guadagnerebbe sull'operazione: l'estate scorsa il club nerazzurro lo ha infatti ceduto al Cagliari per 4,5 milioni di euro ma si è riservato il 40% sulla futura rivendita. Sebastiano Esposito e il suo agente avrebbero chiesto un prolungamento del contratto dal 2030 al 2031 con adeguamento dell'ingaggio a 1,7 milioni di euro, contro l'1,2 milioni offerti dal club rossoblù (l'attuale stipendio è di 900 mila euro). "Dispiace per ciò che è successo negli ultimi giorni, ma ribadisco che il gruppo viene davanti a ogni cosa e va protetto", il messaggio del tecnico del Cagliari Fabio Pisacane dopo il 2-2 in Germania contro l'Union Berlino - Il collettivo va difeso da ciascuno di noi, da me in primis. Perché poi è il gruppo che lotta, soffre e rappresenta la maglia del Cagliari".

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