Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Atalanta
HomeMercatoVideoFotoRosa
IL COMUNICATO

Atalanta, ecco Zalewski: è ufficiale. All'Inter 17 milioni di euro

L'esterno polacco lascia l'Inter dopo solo sette mesi e riabbraccia Juric, che l'aveva già allenato alla Roma 

18 Ago 2025 - 19:54
© atalanta.it

© atalanta.it

Mancava solamente l'ufficialità, che adesso è arrivata: Nicola Zalewski è un nuovo giocatore dell'Atalanta. A comunicarlo è la stessa società bergamasca, tramite una nota pubblicata sul proprio sito: "Dopo quelli di Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Ahanor e Sportiello, Nicola Zalewski è il quinto acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC in questa sessione estiva della campagna trasferimenti. Il Club nerazzurro ne ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive da FC Internazionale Milano". Stringata invece la nota dei meneghini: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Nicola Zalewski all'Atalanta. Il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo definitivo".

Visualizza il post su Instagram
 

Arrivato a febbraio 2025 in prestito all'Inter dalla Roma, il polacco lascia i nerazzurri dopo appena sette mesi. I nerazzurri, che solo lo scorso 23 giugno avevano versato 6,5 milioni di euro nelle casse dei giallorossi per riscattare l'esterno, ne incassano adesso ben 17: la plusvalenza dunque è di oltre 10 milioni. Accontentato quindi Juric che chiedeva rinforzi sulle fasce. Il tecnico degli orobici ha già allenato Zalewski alla Roma apprezzandone qualità e personalità. Il classe 2002, che all'Inter ha totalizzato 17 presenze (con tanto di assist all'esordio nel derby col Milan) ha firmato un contratto fino al 2030. Indosserà la maglia numero 59

Visualizza il post su Twitter
atalanta
nicola zalewski
inter
calciomercato

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Atalanta

Zalewski va all'Atalanta, l'Inter incassa 17 milioni e fa plusvalenza record

Lookman, CAF e Drogba si muovono e "pressano" l'Atalanta per un "trasferimento trasparente"

Atalanta, senti Juric: "Con me Lookman è stato corretto. Ora dobbiamo rinforzarci"

A metà luglio, dopo aver saputo dall'entourage che esiste una promessa per liberarlo, l'Inter trova una bozza accordo con Lookman: quadriennale da 4,5 milioni di euro più bonus.

Rifiuti, rilanci, rabbia social e il ritiro disertato: le tappe della vicenda Lookman

Lookman può svincolarsi dall'Atalanta? Cosa dice l'art.17 e perché la Dea potrebbe sospendergli lo stipendio

Atalanta e Roma sul talento del Brighton Julio Enciso: valutazione 25 milioni

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:09
Konate-Real promessi sposi, ma l'affare può anche farsi subito
19:35
Atalanta, ufficiale il colpo Zalewski dall'Inter
19:04
Roma, ufficiale la cessione di Kumbulla al Maiorca
19:04
Cagliari, sondaggio del Crystal Palace per Zortea
18:18
Torino, via alla trattativa col Venezia per Nicolussi Caviglia