Atalanta, ecco Zalewski: è ufficiale. All'Inter 17 milioni di euro

Mancava solamente l'ufficialità, che adesso è arrivata: Nicola Zalewski è un nuovo giocatore dell'Atalanta. A comunicarlo è la stessa società bergamasca, tramite una nota pubblicata sul proprio sito: "Dopo quelli di Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Ahanor e Sportiello, Nicola Zalewski è il quinto acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC in questa sessione estiva della campagna trasferimenti. Il Club nerazzurro ne ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive da FC Internazionale Milano". Stringata invece la nota dei meneghini: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Nicola Zalewski all'Atalanta. Il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo definitivo".