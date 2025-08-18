Atalanta, ecco Zalewski: è ufficiale. All'Inter 17 milioni di euro

L'esterno polacco lascia l'Inter dopo solo sette mesi e riabbraccia Juric, che l'aveva già allenato alla Roma
Mancava solamente l'ufficialità, che adesso è arrivata: Nicola Zalewski è un nuovo giocatore dell'Atalanta. A comunicarlo è la stessa società bergamasca, tramite una nota pubblicata sul proprio sito: "Dopo quelli di Kossounou, Kamaldeen Sulemana, Ahanor e Sportiello, Nicola Zalewski è il quinto acquisto a titolo definitivo di Atalanta BC in questa sessione estiva della campagna trasferimenti. Il Club nerazzurro ne ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive da FC Internazionale Milano". Stringata invece la nota dei meneghini: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Nicola Zalewski all'Atalanta. Il centrocampista classe 2002 si trasferisce a titolo definitivo".
Arrivato a febbraio 2025 in prestito all'Inter dalla Roma, il polacco lascia i nerazzurri dopo appena sette mesi. I nerazzurri, che solo lo scorso 23 giugno avevano versato 6,5 milioni di euro nelle casse dei giallorossi per riscattare l'esterno, ne incassano adesso ben 17: la plusvalenza dunque è di oltre 10 milioni. Accontentato quindi Juric che chiedeva rinforzi sulle fasce. Il tecnico degli orobici ha già allenato Zalewski alla Roma apprezzandone qualità e personalità. Il classe 2002, che all'Inter ha totalizzato 17 presenze (con tanto di assist all'esordio nel derby col Milan) ha firmato un contratto fino al 2030. Indosserà la maglia numero 59.
