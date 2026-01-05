Coppa d'Africa: Lookman e Osimhen a segno, tutto facile per la Nigeria

Vittoria in scioltezza per la Nigeria contro il Mozambico, nell'ottavo di finale di Coppa d'Africa giocato a Fes, in Marocco. Trascinate dalle stelle dell'attacco, le 'Super aquile' si impongono per 4-0. Apre le marcature al 20' pt Ademola Lookman e, cinque minuti dopo, raddoppia Victor Osimhen. Nella ripresa Lookman diventa assistman, servendo prima Osimhen e poi Akor Adams per le reti che chiudono i giochi. La Nigeria passa così ai quarti di finale, dove affronterà la vincente della sfida tra Algeria e Repubblica Democratica del Congo, in programma domani alle ore 17.